Верстка календаря

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Есть дизайн календаря в раздел "расписание" на сайт shamenkov.ru . Необходимо сверстать его и сделать так, чтобы было очень удобно и легко вносить туда данные. Возможно, также можно сделать какие-то улучшения по дизайну.

Дизайн прикрепил в аттаче.

Если вам интересно поработать над этим проектом, напишите, пожалуйста, Ваши условия: цена и примерный срок! Предпочтение отдается работе по СБР. Заранее спасибо за отклик!