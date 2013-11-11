Верстка и интеграция под WebAsyst Shop-Script 3

Необходимо выполнить верстку сайта из макетов PSD. Главная страницы + 3-4 вложенных.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать простейший шаблон. Без предоплат. Скрин макета в личку.
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