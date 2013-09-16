Доделать однострничник.

$100
HTML-версткаЗакрыт2 заявки174 просмотра
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Здравствуйте.

Есть работающий сайт www.ruledpix.ru в котором остались некоторые проблемы по верстке и программированию.

Все подробности во вложении.

Срок 3 дня

10 лет назад
arurych
Руслан 
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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