Верстка под андроид HTML5/CSS

Добрый день,

Нужно сверстать под андроид/iphone (в дальнейшем приложение будет разрабатываться с помощью phonegap) около 5-7 страниц. Есть прототип будущего приложения с уже готовой версткой, я дам ссылку для использования. Основная цель в том, что контент должен автоматически адаптироваться под размер экрана телефона/планшета. Максимальная ширина 500px будет вполне достаточно.

Пример одной страницы я прикрепил. Остальные будут примерно такие же.

Оплата яндекс деньги. От вас мне нужны сроки, цена, опыт верстки для мобильных приложений (в принципе это обычная верстка только для маленьких разрешений).

Спасибо,

Сергей.