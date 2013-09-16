Верстка под андроид HTML5/CSS

HTML-версткаЗакрыт3 заявки148 просмотров
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Добрый день,

Нужно сверстать под андроид/iphone (в дальнейшем приложение будет разрабатываться с помощью phonegap) около 5-7 страниц. Есть прототип будущего приложения с уже готовой версткой, я дам ссылку для использования. Основная цель в том, что контент должен автоматически адаптироваться под размер экрана телефона/планшета. Максимальная ширина 500px будет вполне достаточно.

Пример одной страницы я прикрепил. Остальные будут примерно такие же.

Оплата яндекс деньги. От вас мне нужны сроки, цена, опыт верстки для мобильных приложений (в принципе это обычная верстка только для маленьких разрешений).

Спасибо,

Сергей.

HTMLCSS
10 лет назад
Sefter
Сергей 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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