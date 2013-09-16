Добавить блок

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть дизайн календаря в раздел "расписание" на сайт shamenkov.ru . Необходимо сверстать его и сделать так, чтобы было очень удобно и легко вносить туда данные. Возможно, также можно сделать какие-то улучшения по ...