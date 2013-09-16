Добавить блок

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HTML-версткаЗакрыт4 заявки166 просмотров
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Добавить SEO-текст блок и текст на главной (прямо в верстку) для parketmir(dot)com

В приэттаченом файле выделено красным.

10 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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