Верстка с использованием twitter bootstrap

$100
HTML-версткаЗакрыт5 заявок178 просмотров
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Есть заказ на несложную верстку макета главной и внутренние с использованием bootstrap.

Технологические требования: Корректное отображение браузером Internet Explorer 8 и выше, Opera 12, Firefox 23, Google Chrome 28, корректное отображения в мобильном браузере Opera Mini.

Заинтересованным отправлю для оценки макет. Просьба сразу скинуть примеры верстки на bootstrap.

Bootstrap
10 лет назад
chaif
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sonysony
Назаров 
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов(-1)
10 лет назад
$100
5 дней
пришлось переделывать верстку.
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