Верстка с использованием twitter bootstrap

Добрый день, Нужно сверстать под андроид/iphone (в дальнейшем приложение будет разрабатываться с помощью phonegap) около 5-7 страниц. Есть прототип будущего приложения с уже готовой версткой, я дам ссылку для использования. Основная цель в том, что контент ...