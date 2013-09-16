Темизация темы Drupal

HTML-версткаЗакрыт1 заявка121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Нужно затемнить(!!!!не просто верстка а именно теминг) проект по макетам(включая js оговорим отдельно) и определенным тех. требованиям. Тема разработки Framework.

Нюансы в том что проект-тягучка, но не больше 2-х месяцев. То есть его нужно не сразу все темить, а за разработчиками. Сделали кусок - затемили.

Данная работа подходит как дополнительный заработок меж вашей основной работой.

ОПЛАТА:

- Предоплаты не делаем(разве что у вас куча отзывов и ВСЕ положительные).

- Возможна вариант страница-оплата

- Оплату в любом случае получите в полном объеме(Своим рейтингом, хоть и не большим, жертвовать мы не будем)

Макеты в атаче

Drupal
10 лет назад
revardy
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Верстка с использованием twitter bootstrap

    $100

    Есть заказ на несложную верстку макета главной и внутренние с использованием bootstrap. Технологические требования: Корректное отображение браузером Internet Explorer 8 и выше, Opera 12, Firefox 23, Google Chrome 28, корректное отображения в мобильном браузере Opera ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта из шаблона в HTML

    $50

    Есть сайт в PSD, требуется сверстать его. Натягивать на движок не нужно. просто html. из особенностей - слайдер и элемент галереи, а именно всплывающие картинки, плавно увеличивающиеся (всплывающие) по клики. В остальном ничего особенного. Верстать 5-6 страниц. Отдам ...

    Верстка сайтаHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка + программинг + CMS

    Необходимо сверстать, установить CMS, +вебпрограмминг (немного) Страницы фиксированные. Страницы: 1 Главная 2 Регистрация (Форма) 3 Восстановление пароля (Форма) 4 Перезвоните мне (Форма) 5 Страница описания товара 6 ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка под андроид HTML5/CSS

    Добрый день, Нужно сверстать под андроид/iphone (в дальнейшем приложение будет разрабатываться с помощью phonegap) около 5-7 страниц. Есть прототип будущего приложения с уже готовой версткой, я дам ссылку для использования. Основная цель в том, что контент ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка календаря

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть дизайн календаря в раздел "расписание" на сайт shamenkov.ru . Необходимо сверстать его и сделать так, чтобы было очень удобно и легко вносить туда данные. Возможно, также можно сделать какие-то улучшения по ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавить блок

    Добавить SEO-текст блок и текст на главной (прямо в верстку) для parketmir(dot)com В приэттаченом файле выделено красным.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Каркас сайта на drupal 7

    $50

    Необходимо: сделать каркас сайта на drupal 7, и, настроить все базовые модули и подключить дополнительные (404, DHTML Menu, Location Map, Menu Block, Menu breadcrumb, Node clone, Pathauto, Site map, Token, Transliteration, Page Title, Administration menu, CKEditor, ...

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доделать однострничник.

    $100

    Здравствуйте. Есть работающий сайт www.ruledpix.ru в котором остались некоторые проблемы по верстке и программированию. Все подробности во вложении. Срок 3 дня

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад