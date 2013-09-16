Темизация темы Drupal

Сверстать простейший шаблон. Без предоплат. Скрин макета в личку.
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Добрый день.
Нужно затемнить(!!!!не просто верстка а именно теминг) проект по макетам(включая js оговорим отдельно) и определенным тех. требованиям. Тема разработки Framework.
Нюансы в том что проект-тягучка, но не больше 2-х месяцев. То есть его нужно не сразу все темить, а за разработчиками. Сделали кусок - затемили.
Данная работа подходит как дополнительный заработок меж вашей основной работой.
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