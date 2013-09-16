Темизация темы Drupal

Добрый день.

Нужно затемнить(!!!!не просто верстка а именно теминг) проект по макетам(включая js оговорим отдельно) и определенным тех. требованиям. Тема разработки Framework.

Нюансы в том что проект-тягучка, но не больше 2-х месяцев. То есть его нужно не сразу все темить, а за разработчиками. Сделали кусок - затемили.

Данная работа подходит как дополнительный заработок меж вашей основной работой.

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Макеты в атаче