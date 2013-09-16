Подпилить DJ Image Slider

HTML-версткаЗакрыт1 заявка173 просмотра
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Работа связана с модулем слайдера на главной странице. Нужно поставить и подпилить DJ image slider на joomla 2.5.

Пример слайдера на приложенном файле.

Фон, товар - отдельные изображения. Текст естественно тоже отдельно.

Фон растягивается по ширине экрана до 2400 пикеслей. Товар и описание центрируются.

Высылайте ваши сроки, цены.

Заранее благодарю.

10 лет назад
n-b
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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