Верстка PSD макета

$50
HTML-версткаЗакрыт3 заявки99 просмотров
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Требуется сверстать дизайн сайта из макета. Верстать нужно главную + 4 внутренних страниц. Кроссбраузерно, без глюков. Верстка фиксированная. Дизайн делался на примере сайта "Яндекс браузер". Ознакомиться с дизайном можно тут - http://yadi.sk/d/RWPFd9kE9QLZK. В отзывах указывайте стоимость.

10 лет назад
kenflint
Кен 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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