Сверстать LP

Добрый день! http://relations-center.com/ - сайт собираемся переносить на другой хостинг Что нужно сделать: 1. Собрать папку со всеми данными сайта (главная страница, одна внутренняя - для примера, все css файлы и js файлы) 2. Сейчас сайт на мобильных и ...