Дорисовать и сверстать сайт

Есть сайт feelcrazy.ru/trening/bg

файл - index.php

1. Необходимо внизу(где сейчас написано test text) разместить 15 отзывов

ТЗ готово

макет отзыва в приложении

после каждого отзыва - кнопка Записаться

внизу - форма подачи заявки

2. под формой разместить короткий текст и прикрутить таймер обратного отсчета

(код таймера есть)

верстка валидная и кроссбраузерная

это основное задание

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3. бонус!(необязательно, но если сможете - будет супер)

сайт на самописной админке. админка простая до безумия

если разбираетесь в программировании - то нужно добавить возможность добавления/удаления/редактирования отзывов через админку

и удаления/добавления таймера к форме

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пишите ваши предложения

какое задание сможете сделать, какие сроки и сколько это будет стоить

задания - срочные!

С уважением. Александр