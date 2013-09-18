Реализовать бекграунд на страницах

Сейчас делается дизайн для рассылки Что требуется? 1. Если человек читает письмо на пк тогда ему верстка открывается под пк 2. Если человек с планшете, телефона. Тогда ему будет открываться верстка для планшета или телефона. Шаблон для майлчимпа. ...