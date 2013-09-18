Реализовать бекграунд на страницах

Надо обверстать лендинг и подключить туда форму отправки заявки. Верстка блочная, кроссбраузерная
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основная задача - реализовать возможность установки изображений бекграундом для всех страниц сайта.
- Похожие заказы
- $20HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется сверстать шаблоны движка. Внимание!!! Профессиональное владение css-framework + less обязательно. В заявке указывайте: 1. стоимость часа 2. "среднее" время на верстку "средней" страницы вменяемого дизайнера (т.е. без излишеств). Если сработаемся, перейдем на постоянное сотрудничество.HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Сейчас делается дизайн для рассылки Что требуется? 1. Если человек читает письмо на пк тогда ему верстка открывается под пк 2. Если человек с планшете, телефона. Тогда ему будет открываться верстка для планшета или телефона. Шаблон для майлчимпа. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо поменять цвет шаблона ( simba-smoby . com . ua ) - все, что сейчас зеленое, поменять на красный. Также возможно прийдеться что то где то подвинуть, переставить (поменять шрифт и т.д)HTML-верстка12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно сверстать одностраничник на 5 экранов. Наподобии этого www.kinohouse.me + программирование и настройка форм для отправки данных.HTML-верстка17 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт feelcrazy.ru/trening/bg файл - index.php 1. Необходимо внизу(где сейчас написано test text) разместить 15 отзывов ТЗ готово макет отзыва в приложении после каждого отзыва - кнопка Записаться внизу - форма подачи заявки 2. под формой разместить короткий текст и прикрутить таймер ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно валидно и кросбраузерно сверстать главную страницу по PSD шаблону. Верстка блоками. Необходимо использовать jQuery для оформления некоторых элементов. Ознакомиться с макетом можно в прикрепленных файлах.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Собственно ищем html верстальщика Валидная вёрстка, ie7+ По стоимости - я прикрепил 2 картинки дизайна, за такие странички мы готовы платить 15 баксов за вёрстку, по 1 проекту обычно идёт 2-4 страницы на вёрстку. Проектов за месяц ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт http://www.test.valentin-moroz.in.ua/ Необходимо привести страницу ТОВАРА и КОРЗИНУ в нужный вид (дам исходник при переписке) Так как объем работы относительно не большой, поставлена задача сделать это в течении 6 часов. Прошу обращаться тех, у кого есть ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад