Вёрстка макета для сайта агентства-недвижимости

Всем привет, ищем профессионала HTML/CSS на разовую работу, сайт работает на CMS DLE 9. Работа заключается в переделке стилей сайта и кросбразуерности для отдельных элементов, работа разовая и ее не много. Бюджет: По договоренности ТЗ: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Кто возьмётся сверстать макеты? Файлы во вложении.
Сразу предупреждаю, дизайнер заказчика - исчадие ада и сделал всё без группировки слоёв.
Ваши цены и вопросы - в комментариях к заявке. Вопросы в личке рассматривать не буду.
Указывайте реальные сроки и стоимость, пожалуйста.
Оплата по факту исполнения.
В комментариях укажите ссылки на пару работающих сайтов с вашей (!) вёрсткой.
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