Вёрстка макета для сайта агентства-недвижимости

Приветствую.

Кто возьмётся сверстать макеты? Файлы во вложении.

Сразу предупреждаю, дизайнер заказчика - исчадие ада и сделал всё без группировки слоёв.

Ваши цены и вопросы - в комментариях к заявке. Вопросы в личке рассматривать не буду.

Указывайте реальные сроки и стоимость, пожалуйста.

Оплата по факту исполнения.

В комментариях укажите ссылки на пару работающих сайтов с вашей (!) вёрсткой.