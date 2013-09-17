Вёрстка макета для сайта агентства-недвижимости

$250
HTML-версткаЗакрыт12 заявок237 просмотров
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Приветствую.

Кто возьмётся сверстать макеты? Файлы во вложении.

Сразу предупреждаю, дизайнер заказчика - исчадие ада и сделал всё без группировки слоёв.

Ваши цены и вопросы - в комментариях к заявке. Вопросы в личке рассматривать не буду.

Указывайте реальные сроки и стоимость, пожалуйста.

Оплата по факту исполнения.

В комментариях укажите ссылки на пару работающих сайтов с вашей (!) вёрсткой.

10 лет назад
gruz0
36 летОАЭ
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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