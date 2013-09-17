Сверстать LP

Приветствую. Кто возьмётся сверстать макеты? Файлы во вложении. Сразу предупреждаю, дизайнер заказчика - исчадие ада и сделал всё без группировки слоёв. Ваши цены и вопросы - в комментариях к заявке. Вопросы в личке рассматривать не буду. Указывайте реальные сроки ...