Нужна качественная верстка

Нужно сверстать главную + порядка 15 внутренних страниц.

Макеты очень простые, некоторые похожи друг на друга в степени "один-в-один"

На главной используется слайдер с меняющимися изображениями и текстом.

Двухуровневое меню

Фотогалерея с лайтбоксом

Из основных требований

- валидный, читаемый код без лишних тегов

- перед тем как отправить сверстанный шаблон самостоятельно проверять в популярных браузерах (IE, FF, Opera, Chrome, Safari)

- необходимо понимание интеграции с jquery

- уметь подключать нестандартные шрифты

- оперативно отвечать на вопросы и быть доступным в рабочее время

Писать на почту, указанную в профайле со списком работ.

Оплата по факту сделанной работы.