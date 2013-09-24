Нужна качественная верстка

HTML-версткаЗавершен12 заявок221 просмотр
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Нужно сверстать главную + порядка 15 внутренних страниц.

Макеты очень простые, некоторые похожи друг на друга в степени "один-в-один"

На главной используется слайдер с меняющимися изображениями и текстом.

Двухуровневое меню

Фотогалерея с лайтбоксом

Из основных требований

- валидный, читаемый код без лишних тегов

- перед тем как отправить сверстанный шаблон самостоятельно проверять в популярных браузерах (IE, FF, Opera, Chrome, Safari)

- необходимо понимание интеграции с jquery

- уметь подключать нестандартные шрифты

- оперативно отвечать на вопросы и быть доступным в рабочее время

Писать на почту, указанную в профайле со списком работ.

Оплата по факту сделанной работы.

10 лет назад
siteguru
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
GekaBrs
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Впечатления положительные, уложились в срок. Качественная валидная верстка без лишнего мусора. Рекомендую!
Все хорошо, сотрудничеством полностью доволен. Спасибо за проект!
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