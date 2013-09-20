Верстка сайта

HTML-версткаЗавершен5 заявок143 просмотра
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Нужно сверстать несколько простых страниц (12 страниц) для мобильной версии сайта (они все однотипные). От вас цена, срок один день (8 часов). Оплата ЯД.

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Верстка сайта
10 лет назад
Sefter
Сергей 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Cnicks
40 летМолдова
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$36
1 день
Сергей отлично выполнив верстку для мобильной версии сайта. Так же эта верстка идеально подошла для phonegap и будущего мобильного приложения. Работа выполнена очень оперативно. Отличный верстальщик!
Сергей отличный заказчик , четко излагал требования , вовремя оплатил работу. С удовольствием еще поработаю с ним.
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