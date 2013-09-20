Большое ТЗ с доработками

Необходимо: 1. http://www.medali.biz/izgotovlenie-znachkov-na-zakaz-2/ заменить фон для формы заказа и для логотипов. 2. При наведение сделать попап с описанием. 3. Сделать шаблон для КП из этой страницы. Заменить логотип, сам логотип я предоставлю. И центральную часть.