Большое ТЗ с доработками

$100
HTML-версткаЗавершен1 заявка82 просмотра
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Верстка по макетам. Много незначительных доработок по сайту gnevnaroda.org - css.

Сайт самопис. Есть элементы программирования - JQ.

Требование: быть всегда на связи и не затягивать работу.

ТЗ с макетам в прикреплении.

Связь по скайп.

10 лет назад
aardalin
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alnk
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Качественно! Рады сотрудничеству!
Хороший заказчик, рад сотрудничеству.
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