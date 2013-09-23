Верстка

HTML-версткаЗавершен31 заявка267 просмотров
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Требуется сверстать страницу сайта одностраничника

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10 лет назад
Kuku25
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
10 лет назад
$25
2 дня
Отличная работа, Михаил мастер своего дела, сделал качественно верстку, ХТМЛ чистенький, аккуратненькая таблица стилей, работа выполнена очень оперативно без лишних вопросов и четко в оговоренный срок. Тут в оценках есть оценка 10 баллов как максимальная, Михаилу смело ставлю 20! Молодчина, так держать, буду сотрудничать с Вами постоянно!
Замечательный заказчик. Четко поставленная задача, всегда на связи для обсуждения рабочего процесса. Понимает тонкости работы, не требует невозможного. Приятное позитивное общение, и моментальная оплата. Очень доволен сотрудничеством, и с удовольствием его продолжу.
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