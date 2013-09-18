Привет всем! Нужно сверстать сайт для веб-студии, так же мы ищем ответственных верстальщиков для дальнейшей работы, поэтому если сработаемся на этом этапе – заказов будет много. Это можно сказать тест, мы платим за него) не путать с тестовым заданием)

В общем верстка нужна скроловая как тут wildbluetech.com – поэтому рады будем по-сотрудничать с теми кто хочет попробовать себя или же умеет это делать. Дизайн есть. Есть элементы в дизайне которые нужно оживить (заставить двигаться).

Работа без предоплаты! Так как сменили уже 4х верстальщиков. Показываете первую страницу сверстаную – мы понимаем что вы можете это сделать, вносим легко предоплату. Также рассматриваем почасовую оплату. Тут все при индивидуальной переписке.