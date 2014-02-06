Дублирование сайта на Joomla по шаблону

Необходимо сделать сайт на Joomla по шаблону по аналогии с существующим.

Предполагаю, что нужно будет просто залить данные с рабочего сайта (www.alphaprint24.ru)

на FTP нового и заменить информацию и картинки.

Будет не больше 10 страниц.

Текст и картинки предоставим в нужных форматах.

В дальнейшем потребуется по подобной схеме создать ещё от 2-х до 5-ти сайтов.

PS: Для нас важно видеть в портфолио претендентов красивые сайты.

Потому как мы убеждались не раз, что если у человека нет вкуса,

он испортит даже хорошие задумки....

Цена, срок?