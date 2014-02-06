Дублирование сайта на Joomla по шаблону

HTML-версткаЗавершен3 заявки158 просмотров
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Необходимо сделать сайт на Joomla по шаблону по аналогии с существующим.

Предполагаю, что нужно будет просто залить данные с рабочего сайта (www.alphaprint24.ru)

на FTP нового и заменить информацию и картинки.

Будет не больше 10 страниц.

Текст и картинки предоставим в нужных форматах.

В дальнейшем потребуется по подобной схеме создать ещё от 2-х до 5-ти сайтов.

PS: Для нас важно видеть в портфолио претендентов красивые сайты.

Потому как мы убеждались не раз, что если у человека нет вкуса,

он испортит даже хорошие задумки....

Цена, срок?

Joomla
10 лет назад
y_alexey
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Webpazl
Юрий 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$50
1 день
Очень благодарен Юрию за проделанную работу! Мне приходилось постоянно добавлять новые задания и вносить правка и Юрий с пониманием к этому относится и доводит работу до конца. Очень адекватный и дружелюбный парень )
Алексей хороший заказчик, все сделали быстро и оперативно, правильно поставленные задание были со стороны Алексея
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