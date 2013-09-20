Html вёрстка проекта

$78
HTML-версткаЗакрыт1 заявка104 просмотра
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Собственно верстаем 8 страниц,

вёрстка валидная, кросбраузерная ие7+

Срок 19:00 пятница 20.09.2013.

Стоимость 2 500 рублей.

HTML
10 лет назад
mediamax
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mitsyk
Андрей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$78
2 дня
Человек очень сильно подвёл по срокам, взял проект во вторник и договорились в пятницу что будет готово. В пятницу он отписался что появились проблемы и ему надо уехать и что ко вторнику точно будет готово. Сегодня уже четверг и он находясь в скайпе игнорирует мои сообщения и не отвечает. Сроки сорваны, настроение испорчено.
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