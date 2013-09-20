Html вёрстка проекта

Необходимо сделать сайт на Joomla по шаблону по аналогии с существующим. Предполагаю, что нужно будет просто залить данные с рабочего сайта (www.alphaprint24.ru) на FTP нового и заменить информацию и картинки. Будет не больше 10 страниц. Текст и картинки предоставим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно верстаем 8 страниц,
вёрстка валидная, кросбраузерная ие7+
Срок 19:00 пятница 20.09.2013.
Стоимость 2 500 рублей.
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