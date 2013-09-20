Html вёрстка проекта

Человек очень сильно подвёл по срокам, взял проект во вторник и договорились в пятницу что будет готово. В пятницу он отписался что появились проблемы и ему надо уехать и что ко вторнику точно будет готово. Сегодня уже четверг и он находясь в скайпе игнорирует мои сообщения и не отвечает. Сроки сорваны, настроение испорчено.