Дизайн+верстка шаблона для instantcms 1.10.2

Необходимо сделать сайт на Joomla по шаблону по аналогии с существующим. Предполагаю, что нужно будет просто залить данные с рабочего сайта (www.alphaprint24.ru) на FTP нового и заменить информацию и картинки. Будет не больше 10 страниц. Текст и картинки предоставим ...