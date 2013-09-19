Перенести несколько скриптов

На уже имеющийся сайт нужно добавить элементы анимации в виде всплывающих подсказок, бабблов. Есть примеры реализации этих элементов. Основной пункт - всплытие при наведении на определенную зону (картинку) всплывающей подсказки-описания. Сложность в том, что на ...
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Здравствуйте!
Нужно перенести (пример http://ruseller.com/lessons.php?rub_id=33&id=157)
и немного изменить стили в нескольких скриптах на наш сайт.
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