Вёрстка одностроничного сайта.

$50
HTML-версткаЗавершен19 заявок193 просмотра
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Всех приветствую. Нужно сверстать одностраничный сайт в Html с формой заказа.

На движок ставить не нужно.

С вас только вёрстка за дизайн сайта отвечает дизайнер.

Без предоплаты, оплачивается по факту готовности.

Бюджет минимальный.

10 лет назад
Patrix
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Qurbanov
Роман 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
37 отзывов
10 лет назад
$30
2 дня
Работой доволен: достаточно сложная верстка за небольшие деньги. Одним словом молодец! По срокам как и обещал уложился, дисциплинирован и видно что старается. Спасибо!
Отличный заказчик, понятное задание, оперативные ответы и оплата. Всем доволен, Рекомендую!
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