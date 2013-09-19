Установка аудиоплеера на сайт для отзывов.

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Нужно установить на сайт в раздел отзывы newsite123.ucoz.ru/gb аулиоплеер как на сайите http://www.sotmarket.ru/opinions/

плееры - http://uppod.ru/

или вставить этот аудиоплеер - http://www.audioplayerhtml5.com/

Cms сайта юкоз

10 лет назад
doctor_ssm
Сергей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад