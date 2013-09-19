Сделать таблица выпадающая на странице товаров

сделать рамки на товар точно такими как здесь (тень, ширина отступа, цвет и прямоугольная фотка, без скруглений) - http://codecanyon.net/item/ihc-portfolio-css3-image-hover-caption/1309670?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=Smartik
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
таблица выпадающая на странице товаров - http://ps-studio.info/WEBPRACTIC/50/index.html (навести на картинку.)
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