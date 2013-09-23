Верстка 1 LP

$30
HTML-версткаЗавершен4 заявки125 просмотров
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Требуется сверстать 1 LP, не сложная.

1 слайдер, deadline счетчик, отправка вплыв. формы.

Бюджет 1000р. не больше не меньше.

Сроки короткие.

Пишите только реальные предложения в этом бюджете.

Ссылку на положительные отзывы прилагаем.

10 лет назад
Alexrfs
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
6names
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Очень талантливый и профессиональный верстальщик. Выслушал все пожелания. Делает быстро и качественно. Очень рекомендую. Буду дальше сотрудничать.
Рад был поработать ! Все четко и ясно . Главное никаких задержек ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество !
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