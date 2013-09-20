Поправить верстку сайта

На сайте master-hauze.ru нужно поправить верстку, чтоб нормально отображалось на планшетах и телефонах.

Сейчас плывет шапка, правая колонка с меню исчезает, плывет футер. Все это нужно поправить.

Сайт на modx, если что.

Пишите цены! и может еще какие косяки в верстке найдете и сможете устранить, тоже указывайте.