Шаблон для Viart на Bootstrap

$250
HTML-версткаЗакрыт1 заявка93 просмотра
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Шаблон для скрипта интернет магазина Viart 4.10 на базе фреймворка Bootstrap 3.0

Шаблон содержи 200 файлов, на практике используется меньше половины, поэтому переделать надо только половину, даже меньше.

Bootstrap
10 лет назад
krasniy001
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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