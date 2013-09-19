Нужна верстка под битрикс

Необходимо встроить форум PHPBB 3 в дизайн сайта coralreef-aqua.ru (шапку сделать такой же как на сайте, ширину форума сделать 960 пикселей фиксированную и footer тоже как на сайте). Помимо этого нужно осуществить создание классов пользователей: Админ (красное ...
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Ищу только свободного верстальщика, готового сразу начать работу
Интересует валидная , кроссбраузерная верстка.
Оплата после согласования по факту, вебмани
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