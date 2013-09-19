Нужна верстка под битрикс

HTML-версткаЗакрыт3 заявки149 просмотров
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Ищу только свободного верстальщика, готового сразу начать работу

Интересует валидная , кроссбраузерная верстка.

Оплата после согласования по факту, вебмани

10 лет назад
stroyport
Виталий 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов(-1)
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