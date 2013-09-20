Требуется поправить верстку на DLE сайте

Шаблон для скрипта интернет магазина Viart 4.10 на базе фреймворка Bootstrap 3.0 Шаблон содержи 200 файлов, на практике используется меньше половины, поэтому переделать надо только половину, даже меньше.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт ukraine-footbal.org.ua
На нем плывет верстка, на внутренних страницах вообще непонятно что творится, сайдбар уходит вниз, залазит на контент, криво сделаны хлебные крошки
Требуется:
Поправить косяки
На главное странице вместо анонсов статей сделать их список с датами вида:
1 категория:
10 статей
2 категория:
10 статей
3 категория: 10 статей
В левом сайдбаре вывести примерно 10 клубов премьер-лиги Украины с логотипами
Жду от вас цены и сроков.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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