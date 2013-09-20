Требуется поправить верстку на DLE сайте

HTML-версткаЗавершен4 заявки125 просмотров
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Есть сайт ukraine-footbal.org.ua

На нем плывет верстка, на внутренних страницах вообще непонятно что творится, сайдбар уходит вниз, залазит на контент, криво сделаны хлебные крошки

Требуется:

Поправить косяки

На главное странице вместо анонсов статей сделать их список с датами вида:

1 категория:

10 статей

2 категория:

10 статей

3 категория: 10 статей

В левом сайдбаре вывести примерно 10 клубов премьер-лиги Украины с логотипами

Жду от вас цены и сроков.

10 лет назад
Authris
Роман 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
dead-soul
Денница 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
10 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
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