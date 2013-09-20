Требуется поправить верстку на DLE сайте

Есть сайт ukraine-footbal.org.ua

На нем плывет верстка, на внутренних страницах вообще непонятно что творится, сайдбар уходит вниз, залазит на контент, криво сделаны хлебные крошки

Требуется:

Поправить косяки

На главное странице вместо анонсов статей сделать их список с датами вида:

1 категория:

10 статей

2 категория:

10 статей

3 категория: 10 статей

В левом сайдбаре вывести примерно 10 клубов премьер-лиги Украины с логотипами

Жду от вас цены и сроков.