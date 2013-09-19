Личный кабинет пользователя и администратора

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Цель. Нужно создать личный кабинет для пользователей и для администратора.Количество пользователей одновременно – не больше 100. Допускается создание на базе любых готовых скриптовых и open source. Совместимость – большинство стандартных браузеров, планшетные браузеры. Скрипт должен иметь возможность работать не только в корне домена.

Дизайн и верстка на основе готовых шаблонов bootstrap, либо по вашему усмотрению.

Задачи:

Пользовательская часть:

1. Логин (емейл) и пароль пользователя для входа в личный кабинет. Восстановление пароля по емейлу.

2. Регистрация пользователя, редирект пользователя в личный кабинет.

3. Личный кабинет – меню пользователя:

a) Доступные задачи – список задач для пользователя. В виде таблицы отображается список, колонки – номер задания, дата завершения, название, доп. пункт. При нажатие на задание открывается ее полный текст описание. Кнопки – сохранить задание в pdf, отправить себе на емейл, согласиться с заданием (появляется в списке мои задачи).

b) Мои задачи

c) Мои сообщения – сообщения от администратора, возможность отправить сообщение администратору. При появлении новых сообщений чтобы любыми возможными путями уведомлялся пользователь – по емейлу, иконка с собщщение и пр. Возможно сделать на базе обычной тикет системы.

d) Мой профайл – показ полного профиля пользователя, данные которые были введены при регистрации, возможность измены данных, пароля ввода, емейл и других.

e) Выход из личного кабинета

4. Администратор – вход пол емейлу и паролю.

5. Админка:

a) Список пользователей – в виде таблицы показываются пользователи зарегестрированные. При нажатии на конкретного пользователя – все данные введенные, изменненые при регистрации, все айпи адресса при которых регистрировался, заходил, отправка сообщения пользователю. Возможность редактировать данные пользователей.

b) Сообщения – сообщения от пользователей. Возможность отправки сообщению пользователей с дублирование на емейл, массовая отправка определенным пользователям одного сообщения.

c) Все задания.- просмотр, редактирование заданий доступных пользователям. Создание новых заданий. У каждого задания, просмотр в таблице пользователей, которые согласились на задание.

Предпочтение - по скорости работы и внедрению уже на существующих системах.

10 лет назад
kruglov81
Дмитрий 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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