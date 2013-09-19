Верстка сайта по макету

Добрый день господа, фрилансеры. Мне нужна верстка макета и адаптация относительно CMS uCoz.

Для того, чтобы было понятно, что это за проект и т.д. и т.п., скидываю ссылку на макет https://drive.google.com/folderview?id=0B3H15saWw1WdR0xua3k4RHNqeEE&usp=sharing

Ну и само технического задание http://yadi.sk/d/Ad96t_Y19iFjx

Буду рад сотрудничеству.

З.Ы.; Фрилансеры, которые напишут мне расписку и просят предоплату, мне не подходят, наелся. Могу работать только через своего гаранта либо оплата по факту.