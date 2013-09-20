Простая верстка

На сайте master-hauze.ru нужно поправить верстку, чтоб нормально отображалось на планшетах и телефонах. Сейчас плывет шапка, правая колонка с меню исчезает, плывет футер. Все это нужно поправить. Сайт на modx, если что. Пишите цены! и ...