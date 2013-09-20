Поправить верстку в ие 8

HTML-версткаЗакрыт6 заявок133 просмотра
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Надо поправить верстку в ие 8. cms modx.

intelvoz.ru

Поправить страницу реестации и ище две страници надо поправить.

10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
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