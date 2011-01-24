Массовой рассылки, в Joomla в «Группа Пользователей» нужно добавить еще несколько групп с одинаковыми условиями для пользователя. Проблема в то, что хостер не отсылает за раз более 80 писем. Я хочу сделать ...
Обмен личными сообщениями для форума Viart.com
Необходимо создать обмен личными сообщениями для форума ViArt Shop.
Функционал примерно vBulletin.
Конкретное обсуждение ТЗ после вашего предложения.
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