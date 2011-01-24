Скрипт фильтра для движка VamShop

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Закрыт1 заявка120 просмотров

Написать скрипт фильтра по каталогу для сайта на движке VamShop (osCommerce). Сделать как на http://allrad.ru/ (на главной странице фильтр)

14 лет назад
Imaginary
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

txp4
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$67
2 дня

Заявки фрилансеров

txp4
47 лет
15 лет в сервисе
Был
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14 лет назад

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