Программинг для сайта на HostCms

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

Нужен человек знающий (опыт обязателен!) систему HostCms, нужно доделать несколько моментов (работы часов на 4-6) + необходимо написание доп модуля к интернет магазину(HostCms) и форму на JS (но форму можно отдельный человек)

5 у.е в час

JavaScript
14 лет назад
kurenchuk
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров