Создание движка сайта

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Закрыт4 заявки198 просмотров

Вся информация в приложении.

Пожалуйста, пишите во сколько вы оцениваете работу, и какие технологии планируете использовать, и сроки за которые можете выполнить.

Вопросы приветствуются.

P.S.

кроме вопросов "каков бюджет".

P.P.S

метод оплаты поставил: "безналичный расчет", но обсуждаемо.

14 лет назад
SevastyanovDenis
Денис 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров