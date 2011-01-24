Нужен человек знающий (опыт обязателен!) систему HostCms, нужно доделать несколько моментов (работы часов на 4-6) + необходимо написание доп модуля к интернет магазину(HostCms) и форму на JS (но форму можно отдельный человек) 5 ...
Создание движка сайта
Вся информация в приложении.
Пожалуйста, пишите во сколько вы оцениваете работу, и какие технологии планируете использовать, и сроки за которые можете выполнить.
Вопросы приветствуются.
P.S.
кроме вопросов "каков бюджет".
P.P.S
метод оплаты поставил: "безналичный расчет", но обсуждаемо.
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