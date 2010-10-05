Система управления форумом.

Стоит задача, что-бы один форум прикрутить к 5-10-100 разных доменов:

а)-что-бы те кто зарегистрировался на домене Х могли на сайт войти только через домен Х ...и в адресной строке броузера видели домен Х

б) администрирование базой с одного пульта управления...

задача немного шире, но основа описана...

Сроки не жмут.

Интересует ориентировочная цена по описанной задаче...