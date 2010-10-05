Требуется выставлять счета и принимать заказы на основе информации из 1С. Т.е. что-то типа модуля, который нужно прикрутить к сайту-визитке на joomla. Лучший вариант – клиент зарегистрировался или авторизовался в модуле, выбрал товары ...
Система управления форумом.
Стоит задача, что-бы один форум прикрутить к 5-10-100 разных доменов:
а)-что-бы те кто зарегистрировался на домене Х могли на сайт войти только через домен Х ...и в адресной строке броузера видели домен Х
б) администрирование базой с одного пульта управления...
задача немного шире, но основа описана...
Сроки не жмут.
Интересует ориентировочная цена по описанной задаче...
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