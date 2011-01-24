Необходимо создать flash приложение для отображения окна внутри веб страницы

в котором демонстрируются результаты работы промышленного оборудования.

Flash приложение должно открывать TCP соединение и обрабатывать строковый

протокол обмена данными с оборудованием (TCP сервером).

Кроме того, по этому соединению будут передаваться JPEG и XML данные.

Приложение должно "уметь" выводить последовательность jpeg файлов в

прямоугольную область и парсить XML данные.