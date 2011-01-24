Задача: Организовать "онлайн радио". Т.е. диджей из дому через скайп (не принципиально, можно ч-з какое-то самописное ПО, можно просто ч-з микрофон) ведет передачу, может подставлять музыку (т.е. организовать плей-лист). Пользовательская часть подключается ...
Flash приложение
Необходимо создать flash приложение для отображения окна внутри веб страницы
в котором демонстрируются результаты работы промышленного оборудования.
Flash приложение должно открывать TCP соединение и обрабатывать строковый
протокол обмена данными с оборудованием (TCP сервером).
Кроме того, по этому соединению будут передаваться JPEG и XML данные.
Приложение должно "уметь" выводить последовательность jpeg файлов в
прямоугольную область и парсить XML данные.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно вставить форму обратной связи на главную страницу сайта на Joomla. А также проверить, правильно ли работает форма на странице "Контакты", и если нет, то заменить.Завершен14 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Есть сайт на скрипте blogquik, только что установленный, под лицензией. По лицензии я могу вносить свои доработки в скрипт. Адрес сайта: http://inwip.com По умолчанию скрипт продавался только на английском ...Завершен14 лет назад
- $141
Здравствуйте. Необходимо сделать поля страна (регион) город на страницах: регистрации, в профиле, плагине объявления, события, группы. В поиске пользователей, событий, групп, обяъвлений. ...Закрыт14 лет назад
Стоит задача, что-бы один форум прикрутить к 5-10-100 разных доменов: а)-что-бы те кто зарегистрировался на домене Х могли на сайт войти только через домен Х ...и в адресной строке броузера видели домен Х ...Закрыт14 лет назад
Требуется выставлять счета и принимать заказы на основе информации из 1С. Т.е. что-то типа модуля, который нужно прикрутить к сайту-визитке на joomla. Лучший вариант – клиент зарегистрировался или авторизовался в модуле, выбрал товары ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Написать скрипт фильтра по каталогу для сайта на движке VamShop (osCommerce). Сделать как на http://allrad.ru/ (на главной странице фильтр)Закрыт14 лет назад
Вся информация в приложении. Пожалуйста, пишите во сколько вы оцениваете работу, и какие технологии планируете использовать, и сроки за которые можете выполнить. Вопросы приветствуются. P.S. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен человек знающий (опыт обязателен!) систему HostCms, нужно доделать несколько моментов (работы часов на 4-6) + необходимо написание доп модуля к интернет магазину(HostCms) и форму на JS (но форму можно отдельный человек) 5 ...Закрыт14 лет назад
Приветствую! Нужен несложный скрипт на 3-х страницах: 1. Форма из трех полей, которая отправляет заполненные данные на сторонний ресурс 2. Данные обрабатываются на стороннем ресурсе и результат выдается в таблице ...Завершен14 лет назад