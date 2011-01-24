Скрипт перевода сайта

Скрипт занимается переводом выбранного админом сайта на русский язык в реальном режиме времени (translate.google.com).

- Переведенный сайт содержит в верху страницы не убираемый во время скроллинга страницы банер.

- Должна присутствовать возможность замены картинок на странице во время перевода.

К примеру, страница-оригинал содержит одну картинку, а во время перевода страницы она меняется на другую картинку, указанную администратором.