Скрипт видеочата + установка ред5 на мой сервер.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка208 просмотров

Доброго дня, нужен скрипт

http://www.netbookmodels.com/dating/member/video_chat.php

14 лет назад
beyonce
Алина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

sentsov
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$100
3 дня
Beyonce | 24.01.2011 в 21:53 Он бесплатен, и есть мануал и логика можно самому установить... sentsov | 24.01.2011 в 21:52 Ради эксперимента только установка Ред5 стоит порядка *** уе beyonce | 24.01.2011 в 21:48 Для меня это много денег в ответ оно не пренесет, просто ради эксперимента sentsov | 24.01.2011 в 21:39 Я то напишу, но вот 50 уе - это нереально мало. за 200 с установкой Ред5 - возьмусь beyonce | 24.01.2011 в 21:18 Здравствуйте, есть скрипт http://live.camchatscript.com/ нужна небольшая переделка наверное флеша и пхп, чтобы он немного отличался от оригинала, также незнаю точно но использует он ред5 сервер. После этого заказчик (Под женским ником скрывается мужчина skype:vip-serg-vip) сказал, что если я ему не установлю Ред5, то он мне не заплатит вообще. В процессе разработки он вносит поправки, за которые отказывается платить, мотивируя это тем, что чат себя не окупит. "[23:03:48 EEST] vip-serg-vip: вобщем нужен конфиг как я и говорил все настройки в нем языковые файлы чтоб я сам мог перевести на другие языки, но нужен хотябы перевод на русский язык, ну и исходники, вобщем должно быть так чтобы меня это заинтересовало, так как вы описывали в сообщении что то недам то несделаю оно мне надо и тд...... сразу говорю со мной это непройдет я просто не заплачу..... такчо без обид если готовы делать так как положено давайте просто так *** уе никто неодаст как вы знаете большенство украинцев ходят на работу за *** грн в мес. это легкий пример того что и сколько стоит если вы считаете по прежнему что чат бесценен то попробуйте на нем заработать *** уе хотябы за 1 год чистыми и сразу поймете меня и мое желание платить больше, я не москвичь и бездумно деньгами не расшвыриваюсь они мне легко не даются"

Заявки фрилансеров

sentsov
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин на Джумле

    Существует Интернет-магазин на Джумле. Требуется смена дизайна и доработка функционала. Краткое описание: интернет-магазин с оплатой после подтверждения админом несколько наборов фильтров у каталога блоки спецпредложений на главной блоки ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Браузер

    $15

    Необходимо написать свой браузер. Лучше свой, но можно и на основе ie в Delphi. Должен иметь собственный оригинальный дизайн! Чем больше функций тем лучше. Пример внизу. Могу дать его исходник, можно его доработать! ...

    Delphi
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консультация спеца по Joomla

    Для правки некоторых моментов сайта, нужно показать и расказать как редактировать шаблоны, и урлы на страницах сайта. Просьба писать тем кто может общаться по скайпу. Знающему дел на 30-60 минут. Оплата 200 рублей.

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Бот на платном сайте.

    $100

    Нужен бот с тех. поддержкой. Задачи бота - рассылка на чат и рассылка почты. Есть пример, как это должно выглядеть, но без исходника. Нужен человек который возьмется и доведет проект до конца. Более детальное ТЗ ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш меню

    $50

    Тз прикреплено пишите если только вы уверены что сделаете - а то один исполнитель взялся - а потом отказался

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт перевода сайта

    $50

    Скрипт занимается переводом выбранного админом сайта на русский язык в реальном режиме времени (translate.google.com). - Переведенный сайт содержит в верху страницы не убираемый во время скроллинга страницы банер. - Должна присутствовать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интегрировать WMWebMerchant Interface и liqpay.com

    $10

    Помогите разобраться, делаю платный доступ, не могу понять структуру файлов, по этой статье http://wmx.ru/for_developers/articles/automatic_webmoney_payment_webmoney_merchant/ у меня в таблице `оrder` есть ячейка `bay`, после успешной оплаты хотел записать туда '1'(`bay`) WHERE ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад