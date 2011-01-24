Тз прикреплено пишите если только вы уверены что сделаете - а то один исполнитель взялся - а потом отказался
Бот на платном сайте.
Нужен бот с тех. поддержкой. Задачи бота - рассылка на чат и рассылка почты. Есть пример, как это должно выглядеть, но без исходника. Нужен человек который возьмется и доведет проект до конца. Более детальное ТЗ при переписке.
скайп artur_na
ICQ 649444103
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