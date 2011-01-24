Бот на платном сайте.

Нужен бот с тех. поддержкой. Задачи бота - рассылка на чат и рассылка почты. Есть пример, как это должно выглядеть, но без исходника. Нужен человек который возьмется и доведет проект до конца. Более детальное ТЗ при переписке.

скайп artur_na

ICQ 649444103