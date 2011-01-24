Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок262 просмотра

Здравствуйте.

Необходим сайт состоящий из:

1) Главная страница

2) Пользовательская часть

3) Административная часть

Идея такая: пользователь регистрируется в системе, зачисляет кредиты на счет.

Покупает "фишки". Далее заходит на страницу Открытые торги

И продает (покупает) имеющиеся у него фантики.

ТЗ после утверждения.

Стоимость и сроки

14 лет назад
graffmc
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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