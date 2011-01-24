Существуют 4 страницы, до боли простого дизайна сайта портфолио художника (высылаю их в приложении), необходимо сверстать их в div валидной верстке и настроить работу слайдера на странице сайт2.jpg, а так же учесть, что как на ...
Создание сайта
Здравствуйте.
Необходим сайт состоящий из:
1) Главная страница
2) Пользовательская часть
3) Административная часть
Идея такая: пользователь регистрируется в системе, зачисляет кредиты на счет.
Покупает "фишки". Далее заходит на страницу Открытые торги
И продает (покупает) имеющиеся у него фантики.
ТЗ после утверждения.
Стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую! Нужно разработать движок под соцсервис - аналог Digg. Техническое задание в личку. Спасибо!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Доброго дня, нужен скрипт http://www.netbookmodels.com/dating/member/video_chat.phpВеб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Существует Интернет-магазин на Джумле. Требуется смена дизайна и доработка функционала. Краткое описание: интернет-магазин с оплатой после подтверждения админом несколько наборов фильтров у каталога блоки спецпредложений на главной блоки ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Необходимо написать свой браузер. Лучше свой, но можно и на основе ie в Delphi. Должен иметь собственный оригинальный дизайн! Чем больше функций тем лучше. Пример внизу. Могу дать его исходник, можно его доработать! ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Для правки некоторых моментов сайта, нужно показать и расказать как редактировать шаблоны, и урлы на страницах сайта. Просьба писать тем кто может общаться по скайпу. Знающему дел на 30-60 минут. Оплата 200 рублей.Закрыт14 лет назад
- $100
Нужен бот с тех. поддержкой. Задачи бота - рассылка на чат и рассылка почты. Есть пример, как это должно выглядеть, но без исходника. Нужен человек который возьмется и доведет проект до конца. Более детальное ТЗ ...Закрыт14 лет назад
- $50
Тз прикреплено пишите если только вы уверены что сделаете - а то один исполнитель взялся - а потом отказалсяВеб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Надо допилить скрипт который скачивает файлы с депозита Скрипт + прокси дам исполнителюЗакрыт14 лет назад
- $50
Скрипт занимается переводом выбранного админом сайта на русский язык в реальном режиме времени (translate.google.com). - Переведенный сайт содержит в верху страницы не убираемый во время скроллинга страницы банер. - Должна присутствовать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад