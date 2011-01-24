Сверстать найпростейший дизайн с jquery элементами

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Закрыт7 заявок195 просмотров

Существуют 4 страницы, до боли простого дизайна сайта портфолио художника (высылаю их в приложении), необходимо сверстать их в div валидной верстке и настроить работу слайдера на странице сайт2.jpg, а так же учесть, что как на этой странице так и на странице сайт2_2.psd будет добавляться контент в виде фотографий, т.е. делать нужно строго через список

  • или любой другой аналог с возможность простого добавления новой фотографии.

    Верхнее меню делаем по средствам

    • активный раздел выделяем через css классом "active" для
    • элемента, так же и с левым баром на странице сайт2.jpg Короче затачиваем под Drupal сразу :)

      Кроссбраузерность на уровне последних версий браузеров, заточки под IE6 и старые версии FF, Opera - не нужны.

      Срок - 1 день. Жду Ваших предложений (psd дизайна имеется).

CSSDrupaljQuery
14 лет назад
daykkin
Павел 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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