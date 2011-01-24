Сверстать найпростейший дизайн с jquery элементами

Существуют 4 страницы, до боли простого дизайна сайта портфолио художника (высылаю их в приложении), необходимо сверстать их в div валидной верстке и настроить работу слайдера на странице сайт2.jpg, а так же учесть, что как на этой странице так и на странице сайт2_2.psd будет добавляться контент в виде фотографий, т.е. делать нужно строго через список

или любой другой аналог с возможность простого добавления новой фотографии. Верхнее меню делаем по средствам активный раздел выделяем через css классом "active" для элемента, так же и с левым баром на странице сайт2.jpg Короче затачиваем под Drupal сразу :) Кроссбраузерность на уровне последних версий браузеров, заточки под IE6 и старые версии FF, Opera - не нужны. Срок - 1 день. Жду Ваших предложений (psd дизайна имеется).

