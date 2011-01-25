Модуль оnline бронирования-заказа билетов для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый день! Необходимо написать модуль для DLE On-Line заказа-бронирования билетов. В идеале должно выглядеть следующим образом: На экране план зала. Пользователь наводит на любое место зала мышью и жмет на него, появляется определенное окно с информацией, пользователь заполняет её и место бронируется. Если через указанное администратором число дней место не выкупается, то бронь снимается. Администратор наведя и нажав на конкретное место зала может отмечать что место уже выкуплено. Как следствие пользователь уже не может его забронировать.

План зала имеется.

Предпочтение отдам сочетанию: цена+качество+срок

DLE
14 лет назад
VIK-FM
49 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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