Модуль оnline бронирования-заказа билетов для DLE

Добрый день! Необходимо написать модуль для DLE On-Line заказа-бронирования билетов. В идеале должно выглядеть следующим образом: На экране план зала. Пользователь наводит на любое место зала мышью и жмет на него, появляется определенное окно с информацией, пользователь заполняет её и место бронируется. Если через указанное администратором число дней место не выкупается, то бронь снимается. Администратор наведя и нажав на конкретное место зала может отмечать что место уже выкуплено. Как следствие пользователь уже не может его забронировать.

План зала имеется.

Предпочтение отдам сочетанию: цена+качество+срок