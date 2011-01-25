Довести до ума ресурс.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки144 просмотра

Требуется повысить юзабилити ресурса, сделать всплывающее портфолио работ скриптом. Убрать мелкие недочеты.

Оплата по факту яндекс деньгами.

14 лет назад
EventLP
Влади 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
38 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров