Добрый день. Ищу специалист по Битриксу. Требуется ответственный специалист по Битриксу, который сможет довнести правки и добавления на работающий сайт. Задания простые. Выбираю спеца на длительный срок сотрудничества.
Довести до ума ресурс.
Требуется повысить юзабилити ресурса, сделать всплывающее портфолио работ скриптом. Убрать мелкие недочеты.
Оплата по факту яндекс деньгами.
Заявки фрилансеров
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