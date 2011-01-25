Создание мини сайта по управлению взаимоотношением

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок194 просмотра

Минимум графики максимум функционала, все должно работать четко и быстро, желательно исполнение с применением Ajax.

Подробное ТЗ в прикрепленном файле

AJAX
14 лет назад
r66
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад
$500
14 дней

Заявки фрилансеров

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад