Adobe Air автозапуск на виндоуз и мак

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок141 просмотр

Добрый день, нужно сделать автозапуск для диска с исходниками, чтобы устанавливался Adobe Air. Либо проконсультировать нашего программиста.

Ориентировочный бюджет - 10-20 долл., желательно наличие опыта успешной реализации подобной задачи.

Пишите ваши предложения по срокам и стоимости,

Предпочтительно Москва, т.к. исходники большого размера.

14 лет назад
MD_MIT
Мит 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров