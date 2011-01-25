Добрый день. Ищу специалист по Битриксу. Требуется ответственный специалист по Битриксу, который сможет довнести правки и добавления на работающий сайт. Задания простые. Выбираю спеца на длительный срок сотрудничества.
Adobe Air автозапуск на виндоуз и мак
Добрый день, нужно сделать автозапуск для диска с исходниками, чтобы устанавливался Adobe Air. Либо проконсультировать нашего программиста.
Ориентировочный бюджет - 10-20 долл., желательно наличие опыта успешной реализации подобной задачи.
Пишите ваши предложения по срокам и стоимости,
Предпочтительно Москва, т.к. исходники большого размера.
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